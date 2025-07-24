شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لدينا مليون موظف منهم 823 ألف مُعلم داخل الفصول والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم مدة فترة العام الدراسى من 23 أسبوعا إلى 31 اسبوع وتخفيض نصاب حصص كل مادة لمواجهة العجز فى اعداد لمعلمين، موضحا أن قوة التدريس زادت بنسبة 35% نتيجة تعديل النصاب الاسبوعى لحصص كل مادة وزيادة مدة العام الدراسي.

وأشار وزير التعليم، خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال، ببرنامج "مساء دى ام سي"، المذاع على قناة دى أم سى، إلى أنهم استعانوا بمعلمى الحصة وتم تغيير المسمة الوظيفى لبعض العاملين بالوزارة من حاملى المؤهلات التربوية لسد العجز بأعداد المعلمين ويتم تعيين مدرسين جدد لسد العجز وكان آخرها مسابقة الـ30 الف معلم.

واستكمل: "المعلمون هم أساس العملية التعليمية ويتم اختيارهم بمنتهى الدقة فى مسابقات التعيين ولدينا مليون موظف بوازرة التعليم منهم 823 ألف معلم داخل الفصول ومعلمو مصر من أكفأ المعلمين فى العالم وهو أمر يشهد به العالم".

وتابع: "لدينا ثقة كبيرة فى المعلمين ولدينا لجان متابعة لتقييم الأداء بشكل مستمر وزرت 450 مدرسة خلال العام الدراسى الماضى والمعلمين أبهرونى بأدائهم فى ظل الإمكانات لمتاحة"، لافتا إلى أن تقييم الطلاب الأسبوعى يتم من خلال المعلمين وجميعهم ملتزمون بذلك ونسب حضور الطلاب بالمدارس ارتفعت إلى 85% نتيجة المنظومة الجديدة والتقييم الأسبوعي.