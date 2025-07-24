شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: طرحنا نظام البكالوريا حرصا على الطلاب ونسبة الحضور بالمدارس تخطت 85% والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنهم قاموا بإعادة هيكلة الثانوية العامة الصيف الماضي ثم طرحوا نظام البكالوريا حرصا على مصلحة الطلاب، موضحا أن التعليم الثانوي القديم كان يحتوى على 32 مادة في حين الانظمة الدولية عدد المواد بها أقل من ذلك بكثير.

وأوضح وزير التعليم، خلال حواره ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الاعلامي اسامة كمال، المذاع على قناة دي ام سي، أن أنظمة التعليم الدولية في مصر عدد مواد الثانوية العامة فيها لا تتجاوز 10 مواد دراسية موزعة على 3 سنوات، ونظام الـiG عدد مواده من 8 الى 10 مواد في 3 سنوات.

وأشار، إلى أن زيادة عدد المواد في نظام الثانوية القديم كان يؤدي إلى عدم القدرة على الانتهاء من شرح المناهج داخل الفصول، متابعا: "أجرينا دراسة على أهم 20 دولة في التعليم وجميعهم عدد مواد الثانوية العامة لا يتجاوز 8 مواد في العام وساعات الدراسة في العام لا تستوعب أكثر من 8 مواد".

وأوضح: "لم نلغي مواد في الثانوية العامة ولكن تم الدمج بين المواد المتشابهة مثل الجيولوجيا والاحياء كم كانت في السابق مادة واحدة، وفي ال20 دولة الأهم في التعليم على مستوى العالم لا يوجد سوى دولة واحدة فقط تدرس 3 لغات في مرحلة الثانوية"، لافتا إلى أن نسبة حضور الطلاب خلال العام الدراسي الماضي ارتفعت بشكل كبير وزادت عن 85%.

واستطرد: "النظام الجديد يتيح للمعلمين الوقت اللازم للانتهاء من شرح المناهج داخل الفصول بجانب النشاطات المطلوبة".