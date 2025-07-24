شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب حريص على إطلاق سراح المحتجزين في غزة وإنهاء الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حريص على إطلاق سراح المحتجزين في غزة وإنهاء الحرب، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أضاف البيت الأبيض، أن ترامب وويتكوف يريدان وقفا لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن وإطلاقا لسراح المحتجزين، مؤكدا أن ويتكوف سيسافر إلى أوروبا للقاء عدد من القادة ومناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين.

تابع البيت الأبيض في بيان له: "اتفاقنا مع اليابان يتضمن 25٪؜ رسوما جمركية تبادلية واستثمارات يابانية بأكثر من نصف تريليون دولار للنهوض بالصناعات الأمريكية".

وأشار البيت الأبيض، إلى أن ترامب يتطلع لمواصلة المفاوضات مع الصين، مشددا على أن ترامب يريد أن يحاسب كل من ساهم في تضليل الأمريكيين خلال إدارة أوباما.