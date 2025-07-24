شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لابد من عقوبات موجعة لوقف جرائم الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير رياض منصور، المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، إن تصاعد الغضب الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يتحول إلى خطوات عملية تلزم هذا الكيان المجرم بوقف جرائمه، التي تهدف إما إلى قتل الشعب الفلسطيني أو دفعه لمغادرة قطاع غزة لإفراغ فلسطين من أهلها، مشيرًا إلى أن طموحات الصهاينة قائمة على مقولة «فلسطين أرض بلا شعب واليهود شعب بلا أرض».

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المؤتمر الدولي لإنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين سيُعقد الاثنين المقبل على مستوى وزاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، آملًا أن يلتزم المجتمع الدولي بخطوات عملية ومؤثرة لوقف الجرائم الإسرائيلية، من تعطيش وتجويع وقتل بدم بارد للفلسطينيين أثناء بحثهم عن الغذاء.

وأكد منصور أن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يتبعه عقوبات موجعة لوقف جرائم الاحتلال، ومنع وصول الأسلحة إليها، بالإضافة إلى مقاطعة المستوطنات وقادتها، ومنع السفن المحملة بالذخائر من المرور عبر الموانئ الدولية.