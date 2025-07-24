شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر ترفض مقترح نقل الفلسطينيين إلى "المدينة الإنسانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مصر تدعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، مشددًا على رفض مصر لمقترح نقل السكان الفلسطينيين لما يسمى بالمدينة الإنسانية في جنوب القطاع.

وطالب مندوب مصر مجلس الأمن، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية، بإصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف اعتداءاتها على غزة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مصر تواصل جهود الوساطة لإرساء وقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لهجمات ضارية منذ عام ونصف العام، معتبرًا أن الانتهاكات الإسرائيلية تشكل خطرًا على الأمن الجماعي الإقليمي والدولي.

وأضاف أن المجموعة العربية تدين إمعان إسرائيل في استباحة الأراضي السورية، وتدين أيضًا خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان.