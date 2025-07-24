شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشيد بجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد السفير رياض منصور المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، بجهود الوسطاء العرب والقاهرة في العمل على التوصل إلى وقف إطلاق النار، موضحًا: "حتى هذه اللحظة، وبعد 22 شهرا من العدوان الإسرائيلي، لم نتمكن من الوصول إلى وقف إطلاق نار نهائي ومستدام، وألا تتكرر الحروب العدوانية على أهالينا".

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "نأمل أن تنجح هذه المساعي، ولكن، من ناحية أخرى، نضغط لاتخاذ خطوات عملية لإجبار هذا الاحتلال المجرم على التوقف عن جميع جرائمه لننقذ حياة الأبرياء من أبناء شعبنا، خاصة في قطاع غزة، الذي يتكون من 2 مليون إنسان، مليون منهم أطفال".

وتابع: "نريد أن ننقذ حياة هؤلاء الأطفال، وألا يلتحقوا بعشرات الألوف من الأطفال الشهداء الذين سقطوا على يد هذا الاحتلال المجرم، فمن استشهدوا رحمهم الله لا نستطيع أن نعيدهم للحياة، ولكن الأحياء يجب أن ننقذهم ونبقيهم على قيد الحياة وأن نضمد جراحهم الجسمية والنفسية، كي يصبحوا أفرادا يحلمون كل الأحلام التي يريدونها وأن يعيشوا حياة طبيعية كما يعيش أطفال العالم في وطنهم وأرضهم بين أبناء شعبهم وفي مستقبل مزدهر".