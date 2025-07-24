شكرا لقرائتكم خبر عن السفير رياض منصور لـ"ستوديو إكسترا": البيت الأبيض قادر على وقف النار خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير رياض منصور، المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، أن البيت الأبيض يمتلك القدرة على فرض وقف إطلاق النار في غزة خلال 24 ساعة.

وشدد منصور، خلال مداخلة مع برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، على انعدام الثقة في وعود إسرائيل التي تعد وتكذب ولا تنفذ، موضحًا أن الثقة لن تتحقق إلا بوقف القصف فعليًا، ودخول مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات لتوزيعها على كافة أنحاء القطاع تحت إشراف الأونروا.

وتابع، أن فلسطين تسعى لعقد مؤتمر بالقاهرة لوقف إطلاق النار، يليه بدء عملية إعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى ضرورة زيادة الضغوط والخطوات العملية ضد إسرائيل لوقف الهجمات البربرية على الشعب الفلسطيني.