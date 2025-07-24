شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط زيت طعام مجهول المصدر خلال حملة تموينية فى الهرم والان مع تفاصيل الخبر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، حملة على الأسواق بالهرم، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد بلاسي مدير مديرية تموين الجيزة، بتكثيف الحملات للتعامل مع كافة المخالفات التموينية والتأكد من توافر السلع وجودتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقالت المديرية في بيان لها، إن إدارة تموين الهرم شنت حملة رقابية على الأسواق برئاسة مدير الإدارة سيد الجارحي، وأسفرت عن تحرير محاضر جنح شهادة صحية وعدم إعلان أسعار، وضبط سلع مجهولة المصدر بعدد 23 برميل زيت طعام زنة الواحد 45 لتر أي حوالي 1 طن تقريبًا.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مسؤلى الأجهزة الرقابية والأمنية وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومواجهة المخالفات والتأكد من سلامة السلع المتداولة.

ونبه على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة الغش التجاري والتلاعب فى الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التُجار والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومطابقتها للاشتراطات الصحية.