شكرا لقرائتكم خبر عن كلية أصول الدين بجامعة الأزهر تنظم ورش عمل بالتعاون مع جمعية سفراء الهداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر، بفاعليات ورش العمل التي أقامتها كلية أصول الدين بالقاهرة بالتعاون مع جمعية سفراء الهداية لرعاية الطلاب الوافدين،ونظم لقاءً مفتوحًا مع مشاركي مسابقة القراءة الحرة على مستوى الجامعة مشيدًا بالدور الذي تقوم به كلية أصول الدين بالقاهرة في كافة الفعاليات ومنها عقد ورشة عمل لتعميق فهم الطلاب والطالبات بالكتب المقررة عليهم في المسابقة وصقل مهاراتهم القرائية.

ومن جانبه رحب الدكتور محمود محمد حسين عميد الكلية بحضور رئيس الجامعة، وأكد أن كلية أصول الدين بالقاهرة ستظل دائمًا وأبدًا في خدمة جميع طلاب الأزهر الشريف من جميع الكليات في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر ووكيل الأزهر الشريف ورئيس الجامعة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد معبد عبدالكريم عضو هيئة كبار العلماء أستاذ الحديث المتفرغ بالكلية،والدكتور جميل إبراهيم تعيلب وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب،والدكتور يسري جعفر أستاذ العقيدة والفلسفة المتفرغ بالكلية مؤسس مركز الإمام الأشعري بالأزهر الشريف،و ياسر عبد الهادي جمعية سفراء الهداية،والدكتور أيمن الحجار الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف،و الدكتور عماد شندي مكتب رئيس الجامعة،والمنشد محمد الجزار المبتهل بالإذاعة والتليفزيون، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد كبير من طلاب وطالبات كليات جامعة الأزهر،وقدم الندوة الدكتور أحمد شبل عضو هيئة التدريس بالكلية.