شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تبحث تيسير إجراءات تسجيل الأعلاف مع 58 شركة والان مع تفاصيل الخبر

عقد مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا موسعًا مع ممثلي 58 شركة عاملة في مجال الأعلاف وإضافات الأعلاف، وذلك بهدف مناقشة سبل تطوير وتيسير منظومة تسجيل هذه المنتجات.

يأتي هذا اللقاء تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بضرورة التفاعل مع الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي وتذليل أي معوقات تواجهها أثناء عملية التسجيل.

أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، على الدور الرائد للمركز ممثلاً في المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف كجهة فنية وتنظيمية.

وأشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز قنوات التواصل مع الشركات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في الأداء.

أبرز التحديات والحلول المتفق عليها:

خلال الاجتماع، تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه الشركات في إجراءات التسجيل، وتم الاتفاق على عدد من

الحلول العملية لتحسين سير العمل، من أهمها:

تخصيص مكتب لاستقبال الشركات: سيتم تخصيص مكتب لاستقبال ممثلي الشركات ثلاثة أيام أسبوعيًا، بالإضافة إلى يومين مخصصين لمقابلة المشرف على إدارة التسجيلات.

تسهيل تعديل الاستمارات: سيتم تجميع الاستمارات التي تحتاج إلى تعديل وإرسالها مع مندوب من المركز الإقليمي إلى معهد بحوث الإنتاج الحيواني، لإنهاء إجراءات التعديل في نفس اليوم.

إنشاء قاعدة بيانات للشركات: اقتراح إنشاء قاعدة بيانات خاصة بكل شركة لتسريع إجراءات التسجيل وتحسين التواصل.

من جانبه، شدد الدكتور محمد الشربيني، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، على أهمية تبني نهج تفاعلي وتشاركي مع القطاع الخاص، مما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ويعزز من جودة المنتجات المتداولة في السوق المصرية.

اختتم الاجتماع بالتوافق على ضرورة المتابعة الدورية للمقترحات المتفق عليها وتنفيذها، وقياس أثرها الفعلي على أداء منظومة التسجيل، لضمان الارتقاء المستمر بجودة العمل والتواصل الفعال بين المركز والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

