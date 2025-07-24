شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة القطارات بمحطة تلا فى المنوفية نصف ساعة.. الكمسرى اتأخر والان مع تفاصيل الخبر

توقف قطار القاهرة - طنطا بمحطة تلا بمحافظة المنوفية ، لمدة قاربت النصف ساعة بسبب عدم وجود كمسرى القطار، الأمر الذى أدى إلى قيام السائق بوقف القطار لحين التأكد من وجود الكمسرى، ورفض التحرك نهائيا الأمنى الذى أثار غضب الركاب الذين طالبوا السائق بالتحرك كثيرا ولكنه رفض.

تواصل أمن المحطة مع الناظر، حيث تم إنهاء المشكلة وتحرك القطار ، عقب قيام الناظر برصد الواقعة كاملة، وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.