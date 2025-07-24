شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف السادس الابتدائى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة عن جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف السادس الابتدائي، بعد اعتماد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لمواعيد الامتحانات.

وتسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف السادس الابتدائي، والتي تعقد في الفترة من 26 يوليو إلى 30 يوليو 2025.

- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية وICT .

- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادة الرياضيات.

وحددت وزارة التربية التعليم، بداية العام الدراسي الجديد، حيث ينطلق يوم 20 سبتمبر، وأن الفصل الدراسي الأول 18 أسبوعًا في 5 أيام دراسة أسبوعيًا يكون 90 يوما مطروح منها يومان إجازة عطلات رسمية بما يعادل 88 يوم دراسة فعلية، وتعقد جميع الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.

وأوضحت الوزارة، أن إجازة نصف العام تبدأ من يوم السبت 24 يناير، وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع المعاهد الأزهرية، يتم توحيد الإجازة معهما.