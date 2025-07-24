شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إصابات في عملية دهس ببلدة كفار يونا وسط إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيدالخميس، 24 يوليو 2025 10:47 ص
كشف اسعاف دولة الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، عن سقوط 7 إصابات في عملية دهس ببلدة كفار يونا وسط إسرائيل، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.
وأفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أن وحدات خاصة تشارك فى البحث عن منفذ عملية الدهس فى بلدة كفار يونا وسط إسرائيل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز