شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إصابات في عملية دهس ببلدة كفار يونا وسط إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف اسعاف دولة الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، عن سقوط 7 إصابات في عملية دهس ببلدة كفار يونا وسط إسرائيل، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أن وحدات خاصة تشارك فى البحث عن منفذ عملية الدهس فى بلدة كفار يونا وسط إسرائيل.