شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة إصابات عملية الدهس ببلدة كفار يونا وسط إسرائيل إلى 9 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت حصيلة أصابات عملية الدهس ببلدة كفار يونا وسط إسرائيل إلى 9 إصابات، وأفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال، بأن المصابون فى هذه العملية هم جنود كانوا فى محطة الحافلات، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بإن تقديرات شرطة الاحتلال تفيد أن ما وقع فى كفاريونا هو عملية دهس متعمدة، وأصدرت أوامر بتفعيل وحدات الطوارئ فى البلدات والمدن القريبة من موقع عملية الدهس، واستعانت بمروحيات لملاحقة منفذ الحادث.