شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستعرض جهود وزارة الأوقاف فى التصدى للشائعات وبناء الوعى والان مع تفاصيل الخبر

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، حول جهود الوزارة في التصدي للشائعات وبناء الوعي لمواجهتها.

وأكد رئيس الوزراء أهمية بناء الوعي في تشييد حائط صد ضد نمو الشائعات وانتشارها، عبر تعزيز إدراك أبناء الوطن وخاصة النشء والشباب، لأبعاد تأثيراتها السلبية على المُجتمع، بما يحُد من نمو الشائعات ويُقلص فرص تداولها حفاظاً على سلامة المجتمع.

وتناول وزير الأوقاف خلال التقرير محاور خطة الوزارة في هذا الصدد، وفيما يتعلق بمحور التصدي للشائعات، أشار الوزير إلى أن ذلك يتحقق عبر عدة طرق فاعلة، تتضمن مكافحة الشائعات، وتنفيذ مبادرات توعية مجتمعية من خلال المنصات الإعلامية المختلفة للوزارة، بإعداد فيديوهات ومقاطع قصيرة، وبوسترات وبانرات لأئمة المساجد والسيدات الواعظات، تتضمن الموضوعات التي تهتم ببناء الوعي لمواجهة الشائعات والمفاهيم والأفكار غير السوية داخل المجتمع، هذا إلى جانب المكافحة التشاركية والتي تقوم على توعية الجمهور بمواجهة الشائعات، ونشر الوعي عبر الدروس الدينية والمُحاضرات بمساجد الوزارة على مستوى الجمهورية من خلال الأئمة، وتخصيص صفحة للواعظات.

وفي هذا الإطار أيضاً، لفت الوزير إلى قيام الوزارة بمواكبة ما شهده الإعلام الرقمي من تطورٍ ملحوظ في السنوات القليلة الماضية في مجال اتساع نطاق تداول الأخبار والمعلومات بين مستخدمي الإنترنت، لافتاً إلى أنه في ظل التزايد الملحوظ في معدلات الاستخدام، أصبحت المنصات الإلكترونية أداة خصبة لترويج الشائعات والأخبار المزيفة والكاذبة، وباتت إحدى أدوات الحروب الحديثة، ولذا تم إطلاق المنصات الإلكترونية للوزارة والمديريات الإقليمية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة (فيسبوك ـ تويتر ـ تليجرام ـ تيك توك ـ واتس آب ـ ماسنجر ـ مع تشكيل وحدات دعوة إلكترونية بالمديريات الإقليمية ... ).

واتصالاً بخطة التصدي للشائعات، أضاف الوزير أن الوزارة قامت كذلك في إطار تنمية الوعي لدى الجمهوري؛ بعقد دورات وندوات توعوية للأئمة والواعظات، حتى يتمكنوا من التصدي لهذه الشائعات المختلفة، وإيصال الفهم الصحيح لرواد المساجد على مستوى الجمهورية، كما اهتمت الوزارة بالاتجاهات البحثية التي تعمل على مواجهة الشائعات والتصدي لها ومعالجتها، فأنشأت المنصات المقروءة؛ كمجلة وقاية، ومنبر الإسلام.

وتطرق الدكتور أسامة الأزهري خلال التقرير إلى محورٍ آخر، وهو استمرار الوزارة في إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" لمدة عام قادم، والتي يتم العمل من خلالها على تكثيف الجهد التوعوي خاصة بشأن تفعيل آليات التصدي للشائعات، وبناء الوعي لمواجهتها، والمفاهيم والأفكار غير السوية داخل المجتمع، حيث قامت الوزارة بإدراج تلك الموضوعات ضمن محاور المبادرة، والتركيز عليها وتكثيف التوعية بها، وذلك من خلال فيديوهات، وبانرات، ومقاطع قصيرة، ودروس، وفعاليات، وندوات،حيث يتم هذا من خلال موضوعات تناولت: الشائعات، والتدخين، والسجائر الإلكترونية، وتعاطي المخدرات، والعنف ضد الأطفال، والانتحار، والتنمر، وإيذاء ذوي الهمم، والرشوة، وتخريب الممتلكات العامة، والإسراف في استهلاك المياه، والعنف المدرسي، وإدمان المواد الإباحية، وإلقاء القمامة في الشوارع، والاحتيال المالي، والتشكيك في قيمة الوطن، ونشر روح التشاؤم، وغيرها من الموضوعات.

وتناول وزير الأوقاف أيضاً محور "منصة الأوقاف الرقمية"، التي تم اطلاقها بالتعاون بين وزارة الأوقاف؛ ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعدُ منصة رقمية تفاعلية احترافية تُخاطب الناس بلغة وأسلوب يناسب العصر، وتضم وثائق متعددة، وتحقق تفاعلا مباشرا، كما تشهد نشر الإنتاج العلمي المتميز، ورسائل الماجستير والدكتوراة للأئمة، والتعريف بمساجد مصر العريقة، وإنجازات علماء وزارة الأوقاف عبر التاريخ، كما أن لهذه المنصة تواجُدا عبر كافة شبكات التواصل الاجتماعي؛ للوصول للجمهور المستهدف، بالإضافة إلى الاهتمام بالطفل وتقديم التعليم الترفيهي من خلال وسائط مُتعددة منها ألعاب مليئة بقيم الرحمة والتسامح والإبداع، بديلاً عن الألعاب التي تُعدُ مكوناً أوليًا لبذرة العنف.

وأضاف في هذا الصدد، أن الوزارة خصصت باباً مُستقلاً ضمن منصتها الرقمية، لمواجهة التطرف اللاديني، بعنوان: "باب مواجهة التطرف اللاديني"، ويُعد هذا الباب نموذجاً مبتكراً لمواجهة الأفكار غير السوية، والتي تشتمل على خطورة الشائعات وكيفية التصدي لها، ويشمل هذا الباب العديد من المقالات العلمية التي تواجه الأفكار الهدامة والخاطئة.

كما عرض الدكتور أسامة الأزهري نماذج من الأنشطة التي تقوم بها وزارة الأوقاف في إطار دورها الدعوي لمواجهة الشائعات والتصدي لكافة صورها وأشكالها، بما يُسهم في توعية المواطنين بخطورتها حرصاً على تحقيق مضمون فكري للتصدي للشائعة قبل انتشارها، مشيراً إلى أنه تم في هذا الصدد تنفيذ مبادرة وتوعية دعوية موسعة على مستوى الجمهورية، خاصة بالتصدي للشائعات، وذلك في الفترة من 29 يناير حتى نهاية شهر فبراير 2025، حيث تم تناول موضوع خطورة الشائعات من خلال خطب الجمعة، كما تم تناول الموضوع من خلال برنامج "ندوة للرأي" بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام عبر قناة النيل الثقافية، ومن الموضوعات التي تم تناولها: (حرب الشائعات وخطورتها - المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، كما تم تناول الموضوع أيضًا من خلال تنفيذ "ندوة عقيدتي" بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة وذلك في جريدة الجمهورية، ومن الموضوعات التي تم تناولها : (منهج الإسلام في التصدي للشائعات).

وأضاف الوزير أنه تم أيضاً إطلاق حملة إعلامية توعوية موسعة على منصات وزارة الأوقاف، من خلال نشر مجموعة من الفيديوهات للأئمة والواعظات تركز على مخاطر الشائعات وكيفية التصدي لها.

وأكد الوزير استمرار الوزارة في تكثيف جهودها الدعوية التوعوية للتصدي للشائعات بشتى صورها؛ إيماناً برسالتها السامية في نشر القيم الأصيلة والأخلاق الحميدة في المجتمع، وذلك من خلال فعالياتها المختلفة، مثل خُطب الجمعة، والمطويات، وندوة عقيدتي، وندوة للرأي، والندوات العلمية، والمنبر الثابت، والأنشطة الإلكترونية، وغيرها.