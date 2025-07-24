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وزارة الصحة: إجراء فحص المسح السمعى خلال 28 يوما من الولادة

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 24 يوليو 2025 11:48 ص

 

قالت وزارة الصحة والسكان إنه خلال 28 يوم من الولادة يتم إجراء المسح السمعي للطفل حديث الولادة وذلك لتجنب  مشاكل ومضاعفات ضعف وفقدان السمع

 

وتابعت وزارة الصحة والسكان : مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة تقدم جميع الخدمات مجانا .

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات مبادرة السمع.

وقال إن المبادرة تأتي في إطار التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، بإتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذى ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثى الولادة.


اجراء فحص المسح السمعى خلال 28 يوم من الولادة

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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