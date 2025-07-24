شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تقدم نصائح هامة للحفاظ على فاعلية الدواء فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الدواء المصرية عن آليات حفظ الدواء بطريقة آمنه فى الصيف لضمان استمرارية فاعليته

وقالت هيئة الدواء المصرية : درجات الحرارة العالية ممكن تأثرعلى فعالية الدواء،وهو ما يتطلب مراعاة الأتى :-

- احفظ الدواء في عبوته الأصلية.​

- اتبع دايمًا إرشادات الحفظ المكتوبة على العلبة.​

- لا تترك الدواء في السيارة أو في أماكن معرضة للشمس.​

- حال ملاحظة أن لون أو رائحة أو قوام الدواء تغير يجب التخلص منه فورًا.​