أخبار مصر

هيئة الدواء تقدم نصائح هامة للحفاظ على فاعلية الدواء فى الصيف

0 نشر
0 تبليغ

  • هيئة الدواء تقدم نصائح هامة للحفاظ على فاعلية الدواء فى الصيف 1/2
  • هيئة الدواء تقدم نصائح هامة للحفاظ على فاعلية الدواء فى الصيف 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تقدم نصائح هامة للحفاظ على فاعلية الدواء فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 24 يوليو 2025 11:57 ص

كشفت هيئة الدواء المصرية عن آليات حفظ الدواء بطريقة آمنه فى الصيف لضمان استمرارية فاعليته

وقالت هيئة الدواء المصرية : درجات الحرارة العالية ممكن تأثرعلى فعالية الدواء،وهو ما يتطلب مراعاة الأتى :-

- احفظ الدواء في عبوته الأصلية.​
- اتبع دايمًا إرشادات الحفظ المكتوبة على العلبة.​
- لا تترك الدواء في السيارة أو في أماكن معرضة للشمس.​
- حال ملاحظة أن لون أو رائحة أو قوام الدواء تغير يجب التخلص منه فورًا.​


نصائح هامة للحفاظ على فاعلية الدواء فى الصيف

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا