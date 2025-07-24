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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تقدم نصائح هامة للحفاظ على فاعلية الدواء فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 24 يوليو 2025 11:57 ص
كشفت هيئة الدواء المصرية عن آليات حفظ الدواء بطريقة آمنه فى الصيف لضمان استمرارية فاعليته
وقالت هيئة الدواء المصرية : درجات الحرارة العالية ممكن تأثرعلى فعالية الدواء،وهو ما يتطلب مراعاة الأتى :-
- احفظ الدواء في عبوته الأصلية.
- اتبع دايمًا إرشادات الحفظ المكتوبة على العلبة.
- لا تترك الدواء في السيارة أو في أماكن معرضة للشمس.
- حال ملاحظة أن لون أو رائحة أو قوام الدواء تغير يجب التخلص منه فورًا.
نصائح هامة للحفاظ على فاعلية الدواء فى الصيف
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