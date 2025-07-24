شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية أمريكا: نعمل مع مصر وقطر لإنهاء حرب غزة.. وتقدم جهود وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعمل بشكل مكثف مع كل من مصر وقطر للتوصل إلى صيغة نهائية تنهي الحرب في قطاع غزة، مشيرةً إلى وجود تقدم ملحوظ في جهود التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المعنية.

وفي السياق نفسه، أفادت مصادر إسرائيلية بأن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم اجتماعًا تشاوريًا مع الفريق الإسرائيلي المفاوض في الدوحة.