شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنظم ورشة عمل حول الاستزراع السمكى الحديث والطاقة المتجددة بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

نظم المعمل المركزي لـ بحوث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل متخصصة بعنوان "الاتجاهات الحديثة في الاستزراع السمكي واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في المزارع السمكية".

يأتي هذا التحرك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة، علاء فاروق، بضرورة نقل أحدث التكنولوجيات إلى المزارعين.

أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، على أهمية الاهتمام بالمزارعين السمكيين والتواجد المستمر بينهم لنقل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة إليهم أولاً بأول.

وبناءً على توجيهات الدكتور رفعت الجمل، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، قام فريق متميز من خبراء المعمل بزيارة إحدى مناطق الاستزراع السمكي بمحافظة كفر الشيخ.

تضمنت الورشة تدريبًا حقليًا حول الاتجاهات الحديثة في الاستزراع السمكي وكيفية دمج الطاقة المتجددة في المزارع السمكية. وقد ركزت الورشة على تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه المزارعين، وتقديم حلول علمية مبسطة تسهم في زيادة الإنتاج واستدامته.

محاور الورشة:

تناولت الورشة عدة محاور رئيسية تهدف إلى تطوير ممارسات الاستزراع السمكي، شملت:

طرق التغذية الحديثة: شرح واف لأحدث الطرق المتطورة في تغذية الأسماك، مع التركيز على استخدام بدائل علفية صديقة للبيئة تزيد من الإنتاج والأمان الحيوي.

الوقاية من الأمراض: طرق الوقاية من الأمراض وتطبيق مفهوم "الصحة الواحدة" بين الإنسان والأسماك لإنتاج أسماك خالية من الأمراض.

جودة المياه والبيئة: كيفية المحافظة على جودة مياه المزارع السمكية والبيئة المحيطة بالمزارع.

دراسات الجدوى وزيادة الربحية: مناقشة دراسات الجدوى الخاصة بالمزارع السمكية، وكيفية زيادة ربحية المزارع باستخدام بدائل الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والبيوجاز، وذلك من خلال استغلال مخلفات المزارع، مما يسهم في زيادة الإنتاجية ونظافة البيئة في آن واحد.

تهدف هذه الورشة إلى تمكين المزارعين السمكيين من تبني ممارسات مستدامة تضمن زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج، مع الحفاظ على البيئة وتقليل التكاليف التشغيلية.

