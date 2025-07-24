شكرا لقرائتكم خبر عن تخرج دورتين من المعينين بالهيئات القضائية و الطب الشرعى بعد اتمام دوراتهم بالأكاديمية العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية الدورة رقم (3) هيئات قضائية والدورة رقم (1) مصلحة الطب الشرعى بعد انتهاء دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالتنسيق مع وزارة العدل .

بدأت الاحتفالية بمناقشة مشروع التخرج بمشاركة عدد من الخريجين تحت عنوان ( تحديات العدالة الناجزة فى المنظومة القضائية .. رؤية مستقبلية لحلول مستدامة) أعقبه استعراض الموقف التدريبى للخريجين، وعرض فيلم يوضح مراحل الدورات وما تضمنته من تدريب تخصصى وفقاً لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة .



وألقى أقدم الخريجين كلمة وجه خلالها الشكر إلى الأكاديمية العسكرية المصرية لما قدمته من دعم علمى وتدريبى مكثف أدى إلى تعظيم الإستفادة لجميع المتدربين ، مشيراً إلى تسلحهم بالإيمان والثقة والإنضباط والعديد من القيم النبيلة خلال فترة تواجدهم بالأكاديمية العسكرية المصرية .



وألقى المستشار عدنان فنجرى وزير العدل كلمة قدم خلالها الشكر للأكاديمية العسكرية المصرية بإعتبارها نموذجاً يحتذى به فى التعاون المؤسسى ، مشيراً إلى أن تأهيل وتدريب الكوادر القضائية أولوية تدركها وزارة العدل وتسعى إلى تنفيذها بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية .



وألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتأهيل وتدريب طلبة الدورات القضائية ، مؤكداً على أن الأكاديمية العسكرية المصرية تعمل على التكامل والتطابق مع مختلف الجهات مستندة إلى ما تمتلكه من قدرات وإمكانيات لتأهيل أعضائها ، موضحًا أن الأكاديمية تشهد تطوراً كبيراً وغير مسبوقاً فيما يخص تطوير المناهج وأساليب الدراسة والتدريب العملى ، مقدماً التهنئة للخريجين ومتمنيًا لهم التوفيق فى المستقبل ، واختتمت الإحتفالية بتبادل الدروع وتكريم الأوائل .



حضر الاحتفالية عدد من قادة الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من رؤساء الهيئات القضائية .