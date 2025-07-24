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وزارة الصحة توجه رسائل هامة حول استخدام المكملات الغذائية

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وزارة الصحة توجه رسائل هامة حول استخدام المكملات الغذائية

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 24 يوليو 2025 12:23 م

قدمت وزارة الصحة والسكان حزمة هامة من النصائح لهامة للرياضيين قبل استخدام المكملات الغذائية. 

وتابعت وزارة الصحة: يوجد تنوع فى المكملات الغذائية وهو ما يتطلب تدخل الطبيب أو خبير التغذية في تحديد الجرعات للرياضيين وغيرهم 

وقالت يجب مراعاة النقاط التالية:-

1. استهلاك الوجبات الصحية الملائمة للاحتياج اليومي من الطاقة والعناصر الغذائية الأساسية يغني عن الحاجة لاستهلاك الأغذية التكميلية للرياضيين.​

2. تساعد قراءة البطاقة الغذائية للمنتج على الاستخدام بالشكل الصحيح وبالكمية المناسبة.​

3. يفضّل استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل الاستهلاك، وبالذات في حالات المرض، أو عند أخذ بعض الأدوية، أو في الحمل والرضاعة، كما يجب مراجعة الطبيب عند وجود أي أعراض جانبية.​

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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