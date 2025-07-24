شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه رسائل هامة حول استخدام المكملات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

قدمت وزارة الصحة والسكان حزمة هامة من النصائح لهامة للرياضيين قبل استخدام المكملات الغذائية.

وتابعت وزارة الصحة: يوجد تنوع فى المكملات الغذائية وهو ما يتطلب تدخل الطبيب أو خبير التغذية في تحديد الجرعات للرياضيين وغيرهم

وقالت يجب مراعاة النقاط التالية:-

1. استهلاك الوجبات الصحية الملائمة للاحتياج اليومي من الطاقة والعناصر الغذائية الأساسية يغني عن الحاجة لاستهلاك الأغذية التكميلية للرياضيين.​

2. تساعد قراءة البطاقة الغذائية للمنتج على الاستخدام بالشكل الصحيح وبالكمية المناسبة.​

3. يفضّل استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل الاستهلاك، وبالذات في حالات المرض، أو عند أخذ بعض الأدوية، أو في الحمل والرضاعة، كما يجب مراجعة الطبيب عند وجود أي أعراض جانبية.​