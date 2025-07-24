شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: المواطن فى قلب الإصلاح الصحى وشريك أساسى فى جودة الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية الفيديو السادس من حملتها التوعوية «دكتور/ شامل»، والذي يلقي الضوء على أحد أبرز ركائز نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، والمتمثلة في إدارة رضاء المنتفعين.

وأكد الفيديو أن الهيئة العامة للرعاية الصحية لا تقتصر فقط على تقديم الخدمات الصحية والعلاجية وفقًا لأعلى معايير الجودة، بل تمتد رسالتها لتشمل التفاعل المستمر مع المنتفعين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، باعتبارهم شركاء أساسيين في تطوير المنظومة وتحسين الأداء.

وأوضح الفيديو أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تولي اهتمامًا بالغًا بقياس مؤشرات رضاء المنتفعين في مختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تجاوزت نسب الرضاء 91% حتى الآن، في إنجاز يعكس حجم التطوير والتحسن المستمر في جودة الخدمات المقدمة.

وتابع الفيديو أن الهيئة أنشأت إدارة متخصصة لرضاء المنتفعين في الهيئة، وما يماثلها في الفروع وجميع منشآتها الصحية، تتولى متابعة الشكاوى والمقترحات بكل جدية وشفافية، وتحويلها إلى قرارات فعلية تسهم في التطوير المستمر للخدمة، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن على رأس أولويات الإصلاح الصحي.

كما دعت الهيئة في ختام الفيديو المنتفعين إلى التواصل المباشر مع إدارات رضاء المنتفعين بالمنشآت الصحية، أو عبر الوسائل الرسمية ومنها الصفحة الرسمية للهيئة على موقع «فيسبوك»: https://www.facebook.com/EgyptHealthAuthority أو من خلال الخط الساخن (15344)، مؤكدة أن كل رأي يتم أخذه بعين الاعتبار، وكل شكوى يتم التعامل معها بمنتهى الجدية.

وأكدت الهيئة أن المنتفع لم يعد مجرد متلقٍ للخدمة، بل شريك فاعل في رسم ملامح نظام صحي متكامل وفعّال يليق بالمواطن المصري.