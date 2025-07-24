شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة السكة الحديد يعين نائب لرئيس مجلس الإدارة لقطاع البنية الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد قرار بتكليف المهندس محمد سليم عبد الحكيم عطيه، مدير عام تنفيذ تجديدات السكة، مكلف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الفرنسية لصيانة وتجديد الخطوط الحديدية، للقيام بمهام وظيفة نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع البنية الأساسية وذلك بصفة مؤقتة لتسيير الأعمال لحين صدور تعليمات أخرى

وفى سياق آخر، نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر زيارة لعدد من طلبة مدرسة أحمد عرابى الرسمية للغات بمديرية التعليم بالجيزة، داخل محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل، تم خلالها تعريف الطلبة بالمشروعات القومية العملاقة التى تنفذها الدولة المصرية خاصة فى قطاع السكك الحديدية، والوقوف على أعمال التطوير والتحديث المستمر لأسطول الهيئة من القطارات والمحطات ومنظومة الإشارات والسيطرة الآلية لتوفير عوامل الأمان والسلامة لجمهور المسافرين من الركاب وتقديم أفضل الخدمات فى مختلف القطاعات.

وتأتى الزيارة فى إطار تنفيذ توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل برفع الوعى الوطنى لدى الشباب وطلبة المدارس المصرية ونشر قواعد السلامة العامة والممارسات الإيجابية فى التعامل مع مختلف وسائل النقل وخاصة مرفق السكك الحديدية، تقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتنظيم عدد من الندوات التوعوية والزيارات الميدانية وذلك حفاظًا على هذا المرفق الحيوى الذى يخدم قرابة المليون مواطن يوميًا.