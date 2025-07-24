شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات وموعد تلقى طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تعتمد خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025، على عدة خطوات مهمة، نوضحها فى التقرير التالى:

- تنطلق التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2025 الأسبوع المقبل.

- يحق لأى طالب سواء من الأوائل أو الناجحين بمجموع منخفض أو مرتفع وأيضا الذين يدخلون دور ثان أو راسبين التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025 إذ أن التظلم حق كفلة القانون لكل طالب.

- يتم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025 إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم حيث من المقرر أن يتم أتاحت هذا الرابط للتظلم على نتيجة الثانوية العامة2025 https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F#loaded.

- يتم التظلم بعد دفع مبلغ 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال ) وبعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التى يريد التظلم بها.

- يدخل الطالب على رابط التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025 باستخدام البريد الموحد للطالب الذى استخدمه فى تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025.

- يقوم الطالب بالتظلم وتسجيل عدد المواد المطلوب التظلم فيها حيث يختار أسماء المواد الذى يرغب فى التظلم عليها.

- يتابع الطالب موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتحديد موعد للاطلاع على كراسة الإجابة الخاصة بالمواد التى تم التظلم عليها.

- بعد التوجه إلى الكنترول يقوم الطالب بمراجعة ورقة البابل شيت ومراجعة ورقة الأسئلة المقالية ومراجعة غلاف كراسة الإجابة والاطلاع على نموذج الإجابة المعتمد.

- يقوم الطالب بتدوين ملاحظاته على ورقة خاصة يتم تسليمها له و ترفق جميع المستندات مع اتخاذ إجراءات خاصة منها مراجعة نتيجة الطالب من قبل مستشارى المواد الدراسية فى حالة زيادة درجات الطالب.

- ترسل نسخة من الزيادة فى الدرجات إلى مكتب التنسيق.

وما زالت مؤشرات البحث قائمة من أولياء الأمور والطلاب على نتيجة الثانوية العامة 2025، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس من خلال الدخول على الرابط التالى https://natega.youm7.com/

يلتقي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأوائل طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 27 يوليو، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي هذا اللقاء في ضوء تقدير الوزارة للجهد الكبير الذي بذله الطلاب وأسرهم، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتفوق، حيث سيقوم الوزير بتكريمهم، باعتبارهم نماذج مُضيئة يُحتذى بها في المجتمع.