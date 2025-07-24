شكرا لقرائتكم خبر عن يسع 735 سيارة.. شاهد أعمال تشطيب جراج وموقف رمسيس الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، جراج رمسيس، بميدان رمسيس ضمن مخطط تطوير الميدان بالتعاون مع محافظة القاهرة، وذلك على مساحة 20.500 متر مربع.

ويضم الجراج طوابق متعددة بطاقة استيعابية تبلغ حوالي 735 مركبة، منها مواقف لسيارات الميكروباص، ويهدف إلى تخفيف الزحام وتنظيم حركة المرور في واحدة من أكثر مناطق القاهرة ازدحامًا، حيث يعانى ميدان رمسيس من الازدحام المستمر وانتشار المواقف العشوائية.

ومن المقرر أن يتم جمع كل المواقف الموجودة بميدان رمسيس "الرسمية والعشوائية" داخل الموقف الجديد، بالإضافة إلى إنشاء محال تجارية ومكاتب إدارية لتوفير بدائل مناسبة للمحال الموجودة بالميدان والتي سيتم إزالتها قريبا كذلك توفير بدائل للباعة الجائلين.



جراج رمسيس الجديد



جراج رمسيس الجديد