شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. اقتراب انتهاء أعمال الرصد والمراجعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت أعمال الرصد والمراجعة لأوراق الثانوية الازهرية على الإنتهاء حيث فرضت حالة من السرية التامة على أعمال الكنترول من قبل الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، المشرف على الامتحانات، ويرى قيادات التعليم الأزهرى أنه لم يحدث تأخر فى إعلان النتيجة وان الامور تسير وفق الخطة الزمنية الطبيعية والمعتادة حيث أن التصحيح فى الأزهر يدوي لـ 18 مادة ، وبالتالى فالمقارنة مع التربية والتعليم ظالمة.

يترقب طلاب الثانوية الأزهرية 2025 اعتماد الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، للنتيجة ، خلال الأيام القادمة، ونشرها على الرابط التالي لبوابة الأزهر هنا .

وشارك في التصحيح 22399 معلمًا، للتصحيح في 16 مركزًا على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر).