شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بعد الانتهاء من الرصد والمراجعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رجحت مصادر اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية يوم الأحد أو الاثنين القادمين بأقصى تقدير، حيث اقتربت أعمال الرصد والمراجعة لأوراق الثانوية الأزهرية على الانتهاء، حيث فرضت حالة من السرية التامة على أعمال الكنترول من قبل الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، المشرف على الامتحانات، ويرى قيادات التعليم الأزهرى أنه لم يحدث تأخر فى إعلان النتيجة وأن الأمور تسير وفق الخطة الزمنية الطبيعية والمعتادة حيث أن التصحيح فى الأزهر يدوي لـ 18 مادة ، وبالتالى فالمقارنة مع التربية والتعليم ظالمة.

يترقب طلاب الثانوية الأزهرية 2025 اعتماد الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، للنتيجة ، خلال الأيام القادمة، ونشرها على الرابط التالي لبوابة الأزهر هنا .

وشارك في التصحيح 22399 معلمًا، للتصحيح في 16 مركزًا على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر).