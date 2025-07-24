شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تربوى يوضح أولويات الطلاب فى الالتحاق بمسارات البكالوريا وفق الكليات والان مع تفاصيل الخبر

أوضح الدكتور تامر شوقى، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أولويات الطلاب فى الالتحاق بمسارات البكالوريا المصرية وفق الكليات المتاحة لكل مسار من مسارات البكالوريا الأربعة، موضحا أن أعلى عدد من الكليات والجامعات مرتبط بمسار الطب وعلوم الحياة 48 كلية يليها مسار الهندسة وعلوم الحاسب 44 كلية ويليها مسار الأعمال 28 كلية وفي المركز الأخير مسار الآداب والفنون 25 كلية فقط.

وتابع الدكتور تامر شوقى: في ضوء ذلك يمكن استنتاج فإن أغلبية طلاب البكالوريا سيفضلون اختيار مسارات الطب وعلوم الحياة والهندسة وعلوم الحاسب عن مساري الأعمال والآداب والفنون في ضوء وفرة كليات المسارين العلميين؛ وقلة كليات المسارين الاخيرين، وخاصة أن مساري الطب والهندسة يؤهلان لأغلب كليات مساري الأعمال والأداب والفنون رغم ان قدرات الكثير منهم لا تتسق مع متطلبات دراسة مقررات مساري الطب والهندسة مما قد يترتب عليه انخفاض المجاميع التي يحصلون عليها في هذين المسارين.

فرص التحاق طلاب مسار الاداب والفنون بالجامعات هي الأقل في ضوء عدة أسباب منها:-



.قلة عدد الكليات المتاحة لذلك المسار

.مشاركة طلاب المسارات الثلاثة الأخرى في أغلب كليات مسار الاداب والفنون

. اختفاء كليات التجارة والتي كانت تستوعب اعداد كبيرة من الطلاب رغم دراستهم الإحصاء

. وجود شروط لالتحاق طلاب مسار الاداب والفنون ببعض الكليات مثل (الألسن يشترط دراسة لغة ثانية) ، واجتياز اختبار قدرات في كليات مثل(الفنون الجميلة، التربية الفنية ، التربية الموسيقية، علوم الرياضة ) ومن ثم لن تقبل تلك الكليات كل الناجحين حتى لو استوفوا الحد الأدني لها في حالة عدم احتيازهم اختبارات القدرات و قلة عدد كليات الاقتصاد والعلوم السياسية حيث لا توجد في جميع الجامعات بل في حوالي ٤ أو ٥ جامعات فقط ، فضلا عن انها لا تقبل الا أعلى المجاميع و وجود كلية البنات والتي لا توجد الا في جامعة واحدة فقط.

وكانت وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمي إعلانا فى بيان مشترك الكليات المتاحة بمسارات البكالوريا المصرية المقرر تطبيقها على طلاب الصف الاول الثانوي العام من العام الدراسى المقبل وأيضا كليات الثانوية العامة بعد تطبيق البكالوريا المصرية.