شكرا لقرائتكم خبر عن %80 من القراء يؤيدون زيادة مخصصات برنامج اكتشاف المواهب بالمدارس والجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة مخصصات برنامج اكتشاف المواهب بالمدارس والجامعات؟، أيد غالبية القراء مطالب زيادة مخصصات برنامج اكتشاف المواهب بالمدارس والجامعات. وأيد 80% من القراء مطالب زيادة مخصصات برنامج اكتشاف المواهب بالمدارس والجامعات، بينما رأى 20% من القراءهل تؤيد مطالب زيادة مخصصات برنامج اكتشاف المواهب بالمدارس والجامعات.

نتيجة الاستطلاع

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