شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصناعات الهندسية: "النصر للمسبوكات" تقر علاوات 15% ومنح استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عبد الرحمن عبد الغنى إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، رئيس اتحاد عمال القليوبية، بخالص الشكر والتقدير لإدارة شركة النصر للمسبوكات، برئاسة حمدي جويلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بعد إقرار صرف علاوة دورية واستثنائية للعاملين، بالإضافة إلى منحة استثنائية وعلاوة بنسبة 15%، وذلك تقديرا لجهودهم في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق أهداف الشركة.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع موسع عقد بمقر مصنع "المسبوكات عالية الجودة" التابع للشركة بالإسكندرية، ضم الاجتماع قيادات نقابية بارزة، على رأسهم عبدالرحمن عبدالغنى، ووحيد حسن عثمان، الأمين العام للنقابة العامة، مع قيادات الشركة والعاملين.

وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى المخاوف التي أثيرت حول إعلان منشور بجريدة السبت 12 يوليو 2025، بشأن احتمالية بيع مصنع المسبوكات عالية الجودة، وفي هذا السياق، طمأن حمدي جويلي الحضور، مؤكدا أن أي خطوة في هذا الشأن ستتم وفقا لاتفاق إداري واضح وبروتوكول موقع مع اتحاد المساهمين بتاريخ 18 نوفمبر 2024. وشدد جويلي على أن هذا الاتفاق يضع حماية حقوق العاملين وعدم المساس بمكتسباتهم على رأس الأولويات.

وأسفرت المناقشات عن اتفاق واضح بين جميع الأطراف على عدد من النقاط الحاسمة لضمان مستقبل العاملين والمصنع، وهى:

الالتزام الكامل بالاتفاق الإداري والبروتوكول الموقع بين الشركة واتحاد المساهمين.

التأكيد على أن أي عملية بيع ستكون "محملة بالعاملين"، مما يضمن استمرارهم في عملهم دون تسريح أي منهم.

الحفاظ الكامل على كافة حقوق وامتيازات العمال، بما في ذلك عضويتهم ومشاركتهم في صندوق العاملين.

تسوية كافة مديونيات التأمينات والضرائب المستحقة على الشركة من حصيلة البيع.

ومن جانبها، أكدت النقابة العامة على التزامها التام بمتابعة هذا الملف عن كثب حتى نهايته، مشددة على أن "الحفاظ على حقوق العاملين خط أحمر لا يمكن تجاوزه".

وتأتي هذه التطورات في سياق جهود حكومية أوسع لإعادة تشغيل ودعم الشركات المتعثرة، حيث كانت شركة النصر للمسبوكات قد توقفت عن العمل لمدة عامين تقريبا قبل أن تعود للإنتاج بفضل دعم الدولة، وتعتبر الشركة من الشركات الرائدة في صناعة المسبوكات في مصر والشرق الأوسط، وتلعب دورا حيويا في توفير مستلزمات مشاريع البنية التحتية.