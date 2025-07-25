نقابة السكة الحديد تدين مشروع الكيان الصهيونى بفرض السيطرة على الضفة الغربية

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القاهرة - سامية سيد - أدانت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، مشروع الكيان الصهيونى بفرض السيطرة على الضفة الغربية، وقالت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر إنه في ظل الأحداث الجارية، وما يعانيه الأشقاء الفلسطينيون يوميا من اعتداءات وحشية، وقتل وإبادة جماعية وضرب للمستشفيات والمؤسسات الطبية، وما يقدم عليه الكيان الصهيوني من خطوات تصعيدية يوميا، وآخرها قرار الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على مشروع قانون يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ لكل القرارات الشرعية والقوانين الدولية والمواثيق الأممية في تحد سافر لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والمشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية - ندين فرض الكيان الصهيونى بفرض السيطرة على الضفة الغربية.

وأضافت النقابة، فى بيان،: أن ما يقدم عليه الكيان الصهيوني الآن ، ما هو إلا خطوة تصعيدية جديدة، لتقويض جميع المحاولات للوصول الحد عادل وأمن للقضية الفلسطينية ، وتأكيد على توسع الكيان الصهيوني في عملية الانتهاكات التي يمارسها الكيان ضد الشعب الفلسطيني، وخرق لكافة القوانين والمواثيق الدولية .

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة، تضامنها مع الشعب -الفلسطيني ، في الدفاع عن أرضه وهويته العربية، وأن جميع القرارات التصعيدية التي تصدر عن الكيان الصهيوني ، لن تنال من عزيمة هذا الشعب الصامد الأبي، وصاحب الحق المشروع في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

كما جددت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، دعوتها لمنظمات المجتمع الدولي، وجميع المنظمات الحقوقية والمنظمات النقابية العربية والدولية ، السرعة التحرك ودعم حقوق الأشقاء الفلسطينيين، ورفض كافة الانتهاكات الصهونية والتصعيد، ومساندة كافة الجهود التي تدعم حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة.