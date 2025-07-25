شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شهداء جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة نازحين بحى الدرج وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بحدوث قصف جوي ومدفعي وعمليات نسف متواصلة بمناطق متفرقة من قطاع غزة وارتقاء 3 شهداء جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة.

كما سقط شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بمدرسة الرمال غربي مدينة غزة وشهيد جراء قصف خيمة تؤوي نازحين غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة، وقصفت بوارج الاحتلال شاطئ بحر مدينة غزة تزامنا مع قصف مدفعي في حي التفاح.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.