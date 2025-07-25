شكرا لقرائتكم خبر عن إيهود باراك يدعو إلى عصيان مدنى وإضراب عام فى إسرائيل لتغيير حكومة نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق إيهود باراك إلى عصيان مدنى وإضراب عام حتى تغيير الحكومة واستقالة رئيس الوزراء الحالى بنيامين نتنياهو.

وقال باراك - وفقا لقناة (اي 24) الإسرائيلية - :"أدعو الإسرائيليين للخروج في الشوارع على مدار الأسبوع لإسقاط الحكومة".

وأضاف أن حكومة نتنياهو غير مسؤولة وتتحمل تداعيات الوضع الراهن في إسرائيل، مضيفا أن حكومة نتنياهو تخلت عن المحتجزين مقابل البقاء في السلطة

وأشار إلى أن إسرائيل تنهار وعالقة في حرب استنزاف بقطاع غزة.