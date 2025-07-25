شكرا لقرائتكم خبر عن تنطلق غدًا.. جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الإعدادى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة عن جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الإعدادي، حيث تنطلق امتحاناتهم غدًا السبت وتستمر حتى الخميس 31 يوليو الجارى.

وتبدأ امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادى والثانوى بمحافظة الجيزة، غدًا السبت 26 يوليو الجارى، وذلك حسب جداول الامتحانات المُعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وفيما يلى جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الإعدادي بمحافظة الجيزة:

- السبت 26-7-2025: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

- الأحد 27-7-2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الإثنين 28-7-2025: امتحان مادة العلوم.

- الثلاثاء 29-7-2025: امتحان مادة الجبر والإحصاء.

- الأربعاء 30-7-2025: امتحان مادة الهندسة.

- الخميس 31-7-2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

ويبدأ العام الدراسى الجديد 2026 في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 ويستمر حتى الخميس الموافق 11 يونيو 2026، على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، وللشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 4 يونيو 2026.