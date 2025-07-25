شكرا لقرائتكم خبر عن 11 شهيدا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أفادت مصادر طبية في خبر عاجل، منذ قليل، بارتقاء 11 شهيدا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 4 من منتظري المساعدات، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.