الخارجية الفلسطينية: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يمثل انتصارا للدبلوماسية

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الجمعة، 25 يوليو 2025 02:52 م

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنّ اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يمثل انتصارا للدبلوماسية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

 

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أنّ قرار ماكرون يمثل التزاما بالقانون الدولي وحل الصراع سياسيا، داعية دول العالم لاتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بحل الدولتين.

