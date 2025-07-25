شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: حماس لا تريد التوصل إلى اتفاق ولابد من القضاء عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن حركة حماس لا تريد حقا التوصل إلى اتفاق ولا بد من القضاء عليها، مؤكدا " أعتقد أن حماس ستتم ملاحقتها".

وأضاف ترامب "حماس لم تهتم بإبرام أي صفقة، لقد انسحبنا من مفاوضات غزة وهذا أمر مؤسف".

يذكرأن، قال المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف،" قررنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الرد الأخير من حركة حماس".

وأكد ويتكوف أن رد حماس يُظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف إطلاق نار فى غزة.

وأضاف "رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء، لا يبدو أن حماس منسقة أو حسنة النية"، مؤكدا " سندرس الآن خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم، ومحاولة تهيئة بيئة أكثر استقرارًا لسكان غزة.

وأشار ويتكوف "من المؤسف أن تتصرف حماس بهذه الطريقة الأنانية. نحن مصممون على السعى لإنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام دائم في غزة".