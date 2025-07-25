شكرا لقرائتكم خبر عن غداً بدء امتحانات الدور الثاني بالقاهرة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق غداً السبت امتحانات (الدور الثاني) للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، حيث تابعت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة استعدادات المدارس ومقار اللجان الامتحانية، حيث أنهت الإدارات التعليمية كل استعداداتها مع اتخاذ الإجراءات الأمنية وتوفير المناخ الأمن والهادئ خلال فترة الامتحانات.

واكدت على ضرورة الانضباط داخل اللجان وتنفيذ جميع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات ، وعدم منع أى طالب من أداء الإمتحان والتيسير عليهم .

وشددت" مدير المديرية " على عدم اصطحاب التليفون المحمول ، مع ضرورة إعلان الجداول فى مكان ظاهر لجميع الطلاب ، بالإضافة إلى الإلتزام بمعايير الجودة فى جميع أعمال تقدير الدرجات والتصحيح أول بأول ، مع مراعاة السرية فى رصد الدرجات .

وأوصت مديرى عموم الإدارت بالمرور اليومى على اللجان الإمتحانية وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لجميع الطلاب .

وصرحت " مدير المديرية " أن الإمتحانات تكون وفقاً للجداول المعلنه ، حيث يؤدى طلاب الصف الثالث الابتدائي ( وما يعادله ) من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٩ .

طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى (وما يعادله) الإمتحانات خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٧/٣٠ .

طلاب النقل الإعدادي العام والرياضى (وما يعادله ) خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦حتى الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٣١ .

النقل الإعدادى المهنى خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى الأربعاء ٢٠٢٥/٧/٣٠ .

النقل الثانوى الفنى خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/١٢ حتى الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٤ .

الأول والثاني الثانوي العام (وما يعادله ) خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٦ حتى الخميس الموافق ٢٠٢٥/٧/٣١

الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٥/٨/٩ حتى الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٨/١٣



