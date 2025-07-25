شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد أمريكى فرنسى.. ترامب يسخر من اعتراف ماكرون بدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن "ما أعلنه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية لا ثقل له وكلماته لا وزن لها".

وأكد ترامب "عائلات الأسرى الإسرائيليين طلبت مني المساهمة في إعادة أبنائها بمن فيهم الأموات وفعلنا ذلك، وأضاف" تحدثت مع نتنياهو بشأن إرسال مساعدات لغزة لكنني لن أخوض في التفاصيل".

وأكد ترامب "سيكون من الصعب استعادة بقية الرهائن في غزة لأن حماس تعرف أنه لن تكون لديها أوراق للمساومة".

وأضاف "لقد ساهمنا في إطلاق عدد كبير من الرهائن في غزة وعملية إطلاق من تبقى منهم لدى حماس ستكون أصعب".

وأكد ترامب "حماس لا تريد التوصل لاتفاق وأعتقد أنها تريد أن تموت وسيتعين أن يكون هناك قتال وقضاء على حماس، مشيرا "حماس تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق".

وأضاف "حماس لم تهتم بإبرام أي صفقة ولا بد من القضاء عليها، مشيرا " أعتقد أن حماس ستتم ملاحقتها، لقد انسحبنا من مفاوضات غزة وهذا أمر مؤسف".

يذكرأن، أعلن ماكرون، أمس الخميس، أن فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، معبرا عن أمله في أن يُسهم ذلك في إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وكتب الرئيس الفرنسي عبر منصتي "إكس" و"إنستجرام": "وفاءً بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. سأُعلن ذلك رسمياً خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل".

وأضاف ماكرون: "إن الأولوية العاجلة الآن هي وقف الحرب في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المدنيين. السلام ممكن، ولتحقيقه لا بد من وقف إطلاق نار فوري، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق لأهالي غزة. ومن الضروري أيضًا ضمان نزع سلاح حماس، وتأمين وإعادة إعمار القطاع".