122 شهيدا جراء المجاعة وسوء التغذية بقطاع غزة من بينهم 83 طفلا

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن سقوط 122 شهيدا جراء المجاعة وسوء التغذية بالقطاع من بينهم 83 طفلا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

منذ السابع من أكتوبر 2023، أسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد 59676 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 143965 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

كما يرتكب الاحتلال مجازر بشعة بحق منتظري المساعدات، إذ يتعرضون يوميًا لخطر الموت، بسبب الرصاص العشوائي والاستهداف المباشر لهم.

وتجاوز عدد الشهداء منذ بدء العمل بآلية نقاط توزيع المساعدات بتاريخ 27 مايو 2025، أكثر من 1000 شهيد، بالإضافة إلى مئات المصابين.