شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكرم بعد قليل أوائل نتيجة الثانوية العامة 2025 بمقر الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعد قليل بمقر الوزارة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2025، ويهنئهم على تفوقهم وتحقيقهم درجات ومجاميع كبيرة فى الثانوية العامة 2025، حيث تضم قائمة الأوائل: يوسف سامي علي علي – مدرسة الشهيد سيد عبد الحفيظ الثانوية، الواسطى بمجموع 319 ومريم إبراهيم حامد السيد بمدرسة حسين عزت الثانوية، شبين الكوم، المنوفية 317.5، ومي حسن محمد حسن مدرسة فصول حامد جوهر لغات، الغردقة بمجموع 317، وسما محمد فايز مراد دندش مدرسة الشهيد مجدي القشاش، قويسنا، المنوفية – 317، وهمس سيد سعد علي مراد – شبين الكوم الرسمية للغات، المنوفية بمجموع درجات 316.5، ونوران نبيل الحسيني محمد إسماعيل بمدرسة الشيخا الثانوية، البحيرة بدرجات 316



وتضمنت أيضا قائمة أوائل الثانوية العامة 2025، عبد الرحمن شوقي حسن محمد الحلو سرس الليان المطورة، المنوفية 316، وجنى إبراهيم خليل إبراهيم – بمدرسة الشهيد علي أحمد شوقي، المعادي مجموع 315.5، ومريم محمد سامي السيد الجرواني الثانوية، طنطا 315.5ـ وعبدالله هاني رشاد إسماعيل – بريليانس لغات، الإسكندرية – 315.5، وسمية السيد فرج أحمد الكتامي بمدرسة الثانوية بنات، السادات، المنوفية بمجموع 319، وحسين أحمد حسين أحمد عطية – الشهيد أحمد راضي الزياتي، القلج، القليوبية 319، وندى رمضان محمد عطا بمدرسة السيد الثانوية بنات، طنطا بمجموع 319، وعمر إسلام محمد جلال الدين بمدرسة مصطفى كامل الرسمية لغات، بنها – 319، وأحمد وليد محمد محمد الجيار – شنوان الثانوية، المنوفية – 318.5، وحسن محمد عبد الله بيومي مجموع 318.5، وسارة ياسر جابر إبراهيم 318، وزياد محمد سعيد محمد ندا 318، وسيف إيهاب عوض عبد اللطيف إبراهيم 318، ومحمد إبراهيم عبد الهادي محمد الوكيل 318



وضمت قائمة أوائل الشعبة الأدبية: سلمى أحمد السيد إبراهيم 318، ومريم محمد شافعي عمر محمد 317.5، وجنى أحمد محمود أحمد 317، ومحمد أشرف شحاتة شوربجي316، ومريم إبراهيم محمد نصر الدين 316، ونغم أحمد سالم عبد الحميد 316، وسلمى وليد سمير محمد 315.5، وميار أحمد طارق أحمد حسين 315.5، وياسمين حسام أحمد منير 315، وزينة مهدي جلال محمد عالم 315، وأوائل المكفوفين: عبد الله مدحت نجيب محمد – طه حسين بنين للمكفوفين، الزيتون، القاهرة.