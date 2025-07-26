شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر للقاهرة الإخبارية: دخول 117 شاحنة مساعدات أمس لغزة من معبرى زكيم وكرم أبو سالم والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مصدر مصرى لقناة القاهرة الإخبارية: دخول 117 شاحنة المساعدات أمس إلى قطاع غزة من معبرى زكيم شمال قطاع غزة وكرم أبو سالم.

وكان قد تم دخول 161 شاحنة مساعدات أخرى إلى قطاع غزة بدءا من أول أمس وحتى فجر أمس من معبري "زكيم" شمال القطاع وكرم أبو سالم.