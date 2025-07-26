الارشيف / أخبار مصر

مصدر للقاهرة الإخبارية: دخول 117 شاحنة مساعدات أمس لغزة من معبرى زكيم وكرم أبو سالم

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

السبت، 26 يوليو 2025 12:40 م

أفاد مصدر مصرى لقناة القاهرة الإخبارية: دخول 117 شاحنة المساعدات أمس إلى قطاع غزة من معبرى زكيم  شمال قطاع غزة وكرم أبو سالم.

وكان قد تم دخول 161 شاحنة مساعدات أخرى إلى قطاع غزة بدءا من أول أمس وحتى فجر أمس من معبري "زكيم" شمال القطاع وكرم أبو سالم.

 

