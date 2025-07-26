شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ عريق فى خدمة الكنيسة.. تعرف على إيبارشية طنطا للأقباط الأرثوذكس والان مع تفاصيل الخبر

تُعد إيبارشية طنطا من الإيبارشيات المهمة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث تأسست في عام 1989 لتلبية الاحتياجات الروحية والإدارية لأبناء الكنيسة في منطقة طنطا والمحافظات المجاورة.

وجاء تأسيس إيبارشية طنطا في إطار رؤية الكنيسة لتقوية حضورها في دلتا مصر، وتوفير رعاية روحية متكاملة للمؤمنين، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة الكنسية والاجتماعية والتعليمية في المنطقة.

ومنذ تأسيسها، لعبت إيبارشية طنطا دورًا بارزًا في دعم المجتمع المحلي من خلال إقامة الخدمات الإنسانية، وتنظيم الفعاليات الدينية، وتعزيز الوحدة الوطنية، كما ساهمت في الحفاظ على التراث القبطي وتعزيز الهوية المسيحية في المنطقة.

وتواصل إيبارشية طنطا مسيرتها في خدمة الكنيسة والمجتمع، مستندة إلى تاريخها العريق ورؤية قيادتها الروحية في تعزيز القيم المسيحية والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع المصرى.