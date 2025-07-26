شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء البيطريين تطرح رؤيتها لتطوير إدارة اتحاد المهن الطبية وتعظيم موارده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النقابة العامة للأطباء البيطريين، رؤيتها الشاملة لتطوير اتحاد نقابات المهن الطبية، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد، والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، مؤكدة أنها مبادرة تخدم جموع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية و ليس الأطباء البيطريين وحدهم، بل هي مشروع إصلاحي شامل يصب في مصلحة جميع النقابات الأعضاء، وتعزيز كيانهم الموحد.

وأوضحت النقابة العامة للأطباء البيطريين، فى بيان، أن رؤيتها تعتمد على إحداث تطوير لنظام إدارة الاتحاد لتعظيم الموارد وتحسين الخدمات، من خلال تحديث الأداء المالي والإداري و القانونى للاتحاد ، وذلك بالاستعانة بخبراء متخصصين في تلك المهام بالإضافة إلى متخصصين فى إدارة الاستثمار

و يكون ذلك بالبدء فى تقييم الوضع الحالي ووضع خطط علمية للتطوير و لزيادة إيرادات الاتحاد، مما يضمن استدامة وتعظيم الخدمات المقدمة لجميع الأعضاء.

وأكدت النقابة، أن تلك المنهجية العلمية هي السبيل لتحقيق أهداف ملموسة يتطلع إليها جميع أعضاء اتحاد المهن الطبية، و اهم الأهداف التى تتطلع اليها :

1- زيادة المعاشات: بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية ويحفظ كرامة الأعضاء.

2- تطوير المشروع العلاجي: لتحسين قيمة الخدمات الصحية وتوفير تغطية لائقة للأعضاء وأسرهم.

3- نمو إيرادات الاتحاد: لضمان استمرارية الدعم الاجتماعي والعلاجي المقدم للجميع.

وشددت نقابة الأطباء البيطريين على أهمية التكاتف بين النقابات الأعضاء "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، مؤكدة عن دعمها الكامل لمطالب نقابة صيادلة مصر، وخاصة مطلب رفع الحراسة عنها وحق التكليف للخريجين، وأوضحت أن تحقيق هذه المطالب يتطلب تضافر الجهود والتواصل الفعال مع الجهات المعنية، وأن دور الجمعية العمومية يتمثل في إصدار توصيات موحدة وقوية لدعم هذا المسار.

ودعت نقابة الأطباء البيطريين كافة أعضائها إلى المشاركة المنظمة والفاعلة في الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية، لعرض رؤيتهم بشكل هادئ ومنظم، والتأكيد على أن الحضور هو القوة الداعمة لتحويل رؤية التطوير المقترحة إلى واقع ملموس يخدم مستقبل الاتحاد وجميع أعضائه.