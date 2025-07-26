شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدواجن المجمدة بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين تخفيض سعر الدواجن المجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية إلى 110 جنيهات بدلا من 125 جنيها للكيلو، في إطار توجيهات الوزير بالعمل على تخفيف العبء على المواطنين وتوفير المنتجات الغذائية بكميات كبيرة وبجودة عالية .

وعلى مدار الفترة الماضية اتخذ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عدة إجراءات من شأنها تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية ومنتجات الدواجن واللحوم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين احتياطي من كل المنتجات الغذائية يكفي احتياجات البلاد لفترات، حيث تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة جميع السلع والمنتجات بالمنافذ التابعة وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى في إطار تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين .