إطلاق مبادرة سلامتك تهمنا ببور سعيد لنشر ثقافة السلامة المهنية في مواقع العمل

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، اليوم السبت، عن إطلاق مبادرة "سلامة تهمنا" في محافظة بورسعيد، وذلك تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، واللواء محب حبشي محافظ بور سعيد، وذلك بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل بالمحافظة، للحفاظ على صحة العامل ، وسلامة أدوات الإنتاج ،والوقاية من الحوادث والإصابات.

وبحسب بيان اعلامي اليوم، فإن فعاليات إطلاق الحملة كانت في أحد فنادق المحافظة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بقيادة المستشار خالد عبدالله،ومديرية عمل بور سعيد ،برئاسة عبدالونيس عبدالله ، وبمشاركة ممثلين عن 40 شركة متخصصة في مجالات السياحة بالمحافظة .

وتتزامن الحملة، مع اعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية ،والاستعدادات الجارية لإطلاق استراتيجية وطنية في هذا المجال ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشهدت الفعاليات محاضرات ومداخلات ألقاها ،كيميائي مدحت كامل وهيب،وكيميائية هويدا سعيد،وكيميائي إسلام حمدي،الباحثين بالإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة،عن تصاريح العمل ومخاطر الحريق، وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنه 2025،وخطة الطوارئ والإخلاء.. كما تحدثت في الفعاليات كيميائية إيمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمحافظة.