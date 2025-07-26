شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد إنشاء مصانع بالأسمرات توفر فرص عمل لسكانها والان مع تفاصيل الخبر

قام د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية لمدينة الأسمرات لمتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بها.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة عددًا من المصانع التى يتم تنفيذها فى المدينة بالتعاون مع المجتمع المدنى لتقديم فرص عمل للقاطنين بمدينة الأسمرات، لمتابعة الموقف التنفيذي لها.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه المصانع سيتم تشغيلها فى صناعات صديقة للبيئة، كثيفة العمالة، كالملابس ومصنعات الجلود ويتم إدارتها تحت إشراف نقابة التطبيقين، مشيرًا إلى أنه سيتم منح العاملين بها تدريبًا مكثفًا قبل بدء العمل لانتاج عالى الجودة.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكافة المشروعات الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة ، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.



وثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدنى المشارك فى إقامة هذه المصانع فى إطار المشاركة المجتمعية للجهود التى تبذلها الدولة للارتقاء بالأحياء المطورة وتوفير الخدمات وفرص العمل للقاطنين بها .



