شكرا لقرائتكم خبر عن من غير أنابيب.. الحكومة بتوصل الغاز لملايين البيوت بـ3.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

خصصت الحكومة مبلغا قدره 3.5 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 لدعم برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك في خطوة جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير خدمات أساسية أكثر أمانا وراحة.

ويتمثل الهدف من هذا الدعم هو توسيع نطاق الاستفادة من الغاز الطبيعي بدلا من الاعتماد على أنابيب البوتاجاز، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، ما يُسهل حياة المواطنين، ويرفع من كفاءة استخدام الطاقة داخل المنازل المصرية.

ويأتي هذا ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية، وتوفير خدمات حديثة وآمنة تصل لكل بيت، بتكلفة مدعومة ومراعية للظروف الاقتصادية.