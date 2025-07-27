شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لفصل وصلات المياه الخلسة وتحصيل المتأخرات بالنوبارية الجديدة والسادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، بأنه تم تنفيذ حملة لضبط وفصل وصلات المياه الخلسة شملت مناطق حي ابني بيتك، ومنطقة 960، ومنطقة الاستثمار الزراعي، وأسفرت الحملة عن ضبط وصلات خلسة تم تركيبها بشكل مخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد المهندس أشرف السماليجي، أن الجهاز مستمر في تنفيذ حملات دورية ومفاجئة على مختلف المناطق لضبط أي تجاوزات، داعياً المواطنين إلى الالتزام بتركيب العدادات مسبقة الدفع وضمان الاستخدام القانوني للمياه، بما يحقق العدالة في توزيع الموارد ويحافظ على مقدرات الدولة.

وأضاف المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم شن حملة استهدفت تحصيل المتأخرات لدى العملاء وفصل وصلات المياه غير القانونية ورفع العدادات ذات المديونيات العالية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والتحصيل الفورى لبعض المتأخرات، نظير الاستهلاك عن الفترة السابقة.

وأكد رئيس الجهاز استمرار تلك الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة، لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه غير القانونية، وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوى وتحصيل المديونيات والمتأخرات المالية.