وزارة الصحة توضح 4 خطوات للحماية من الإصابة بسرطان الرئة

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 27 يوليو 2025 10:50 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 خطوات تحميك من الإصابة بـ سرطان الرئة والتى تتضمن: -

- الإقلاع عن التدخين

- ارتداء الواقيات في الأماكن المسببة للتلوث

- الابتعاد عن الأبخرة وجميع مصادر التلوث

- عدم الجلوس بجانب المدخنين

ونصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة الإطمئنان على الصحة بالكشف المبكر في العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.


